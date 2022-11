De kinderen van ‘Anny Cactus’ uit Ruurlo gaan het hele land door: ‘Een eer dat ze daar belangstelling hebben’

‘Los grootste knelpunt van spoornet­werk op, uitstel treft honderddui­zen­den’

Door toename van het goederenvervoer dreigt de spoordienstregeling in Noordoost-Nederland in 2030 compleet vast te lopen. Snelheid is geboden, maar het kabinet last tot verdriet van Leendert Stutvoet, voorman van Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), opnieuw een onderzoek in. ‘Voor honderdduizenden is er dus geen uitzicht op verbetering.’

26 november