De Passie 2022 in Rietmolen: ‘Kijk je medemens in de ogen’

‘Ken je mij?’ is dit jaar het thema van De Passie. Het lijdensverhaal van Jezus als verhaal over keuzes maken. In een ander een mens herkennen die om hulp vraagt. Solidariteit ook, om samen het kruis te dragen. Voor het zevende jaar wordt op in parochie HH. Twaalf Apostelen in Vorden een eigentijds passieverhaal gebracht, op Goede Vrijdag. Na twee jaar ‘corona-onderbreking’, dat wel. Ook de St. Paulusparochie haakt aan, met uitvoeringen in Beltrum (zondag) en Rietmolen (dinsdag).