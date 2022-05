De tweede keer wist hij het: met haar wilde hij verder en nu zijn Gert en Aly uit Eibergen 60 jaar getrouwd

Het Eibergse paar verloofde zich in 1959. „Vanaf toen waren we geringd”, zegt Aly (83) met een glimlach. Bijna drie jaar later op 2 mei 1962 gaven ze elkaar het jawoord en mochten ze eindelijk bij elkaar wonen. In een verbouwde schuur, want ook toen was de woningnood groot. „We betaalden er 125 gulden per maand voor, dat was een heel bedrag in die tijd, zeker als je nagaat dat ik toen 85 gulden per week verdiende”, zegt Gert (84).