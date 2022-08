Dierenhater actief in Lochem? Politie vindt meerdere keren etenswaren met ijzerdraad in het bos

MET VIDEO Achterhoek heeft weerpiek in zicht: huidige hittegolf eind deze week in top 3 van langste ooit

HUPSEL - De Achterhoek is op weg naar een hittepiek. Als het tot en met zondag 25 graden of warmer blijft bij het weerstation Hupsel, tussen Groenlo en Eibergen, is er sprake van een hittegolf van 21 dagen.

22 augustus