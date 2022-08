Dinxperloër blijft in cel voor aanslag met brandbom in ’s-Heerenberg; advocaat vraagt tevergeefs om vrijlating

Als het aan de officier van justitie ligt, komt de man daar voorlopig ook niet uit: hij eiste bij de rechtbank in Zutphen drie jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Als de rechter meegaat in die eis, betekent het dat de man nog ruim twee jaar de gevangenis in zou moeten.



De man wordt ervan verdacht dat hij op 21 februrari ’s avonds laat een brandbom heeft gegooid naar de flatwoning aan het Bergherveld. De bierfles met benzine en een brandende lap kwam met een steekvlam op het balkon terecht: het hout daarvan, een kozijn en een raam liepen brandschade op. Er vielen geen gewonden.



Maar dat had heel anders af kunnen lopen, denkt de officier: de flat had in brand kunnen vliegen, met alle gevaren van dien voor de bewoners.