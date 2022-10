Diny en Gerhard zingen bij Völle Wille: ‘Dat is gezellig en gezond’

Trendbreuk woningmarkt Huizenprij­zen in Twente dalen voor het eerst sinds jaren: ‘De hitte is aan het verdwijnen’

ENSCHEDE - Trendbreuk: voor het eerst sinds vele jaren is de gemiddelde verkoopprijs van woningen in Twente gedaald. In het achterliggende kwartaal werd er in de regio gemiddeld 352.000 voor een woning betaald, 2,2 procent minder dan in het tweede kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden ligt de gemiddelde verkoopprijs nog wel 5,6 procent hoger.

6 oktober