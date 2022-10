Dirigent Kienhuis Beltrums Mannenkoor: ‘Repeteren is een avond uit en plezier maken’

Derde deel in trilogie over meester Heuvel uit Gelselaar: ‘Zijn verhalen zijn nog steeds boeiend’

GELSELAAR - Wat begon met de heruitgave van H.W. Heuvels Oud Achterhoeks Boerenleven, onder de titel ‘Oolde, mijn Oolde’, mondde uit in een trilogie. Zaterdag is de presentatie van deel drie. Arend Heideman uit Gelselaar werkte er aan mee en vertelt er woensdag over.

16 oktober