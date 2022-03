Discotheek Pam Pam in Groenlo wordt appartementencomplex met vier woningen

Dit bijzondere school­plein in Wichmond wint Gelderse Onderwijs­prijs

BRONCKHORST/WICHMOND - Het is niet zomaar een verzameling bomen, bankjes en speeltoestellen: het plein naast de basisschool in Wichmond is omgebouwd tot een ware ontmoetingsplek voor het hele dorp. En dat werd beloond met de Gelderse Onderwijsprijs.

