Dit bijzondere schoolplein in Wichmond wint Gelderse Onderwijsprijs

Oud-burgemees­ter Haaksber­gen wordt verkenner voor nieuwe coalitie in Brummen

BRUMMEN/HAAKSBERGEN - Oud-burgemeester van Haaksbergen Hans Gerritsen (64) gaat aan het werk als verkenner voor de coalitievorming in de gemeente Brummen. Gerritsen, die in 2015 opstapte als burgemeester na het monstertruckdrama in de Twentse gemeente, bespreekt de komende tijd met de zes politieke partijen de mogelijkheden tot samenwerking.

23 maart