Dit was dag twee van de Zwarte Cross | Dropkick Murphys sluit dag twee vol bravoure af • Megatent trilt op grondvesten door Dirty Daddies

Zwarte Cross steunt Saoedische dissident: ‘Organisa­to­ren stuurden Raif kaarten’

Ensaf Haidar, de vrouw van Raif Badawi, is in Nederland en te gast op de Zwarte Cross. Het muziekfestival in de Achterhoek koestert een bijzondere band met de bekende Saoedische dissident. Haidar zal er vragen beantwoorden over de situatie waarin haar man verkeert.

14 juli