Dit wordt dag twee van de Zwarte Cross: hakken, høken en perfect festivalweer

Waar gisteren 30.000 campingbezoekers al zijn aangekomen, komen vandaag ook de dagbezoekers. Vanaf 10.00 uur zijn ze welkom, er worden er 37.500 verwacht deze vrijdag.



Wat kunnen zij verwachten van het programma vandaag? En, ook belangrijk: wat doet het weer? Wij zetten het voor je op een rij.

Crossbaan

De Zwarte Cross zou de Zwarte Cross niet zijn zonder al die spectaculaire crosses, met uitbundig uitgedoste wagens op de baan. De eerste rondritten beginnen al om 10.15 met de Zwaargewichtklasse. Later deze ochtend rijden ook de deelnemers in de Brommerklasse en Wegraceklasse ovr de baan, vanmiddag zijn de Sprookjesklasse, Cribsklasse en Specialklasse aan de beurt.

Tussendoor is er serieuze sport, dan rijden de motorcrossers die meestrijden in het ONK over de baan in de klassen 50 en 125 cc.

Muziek en theater

Met 34 podia op het terrein is er voor iedereen wel wat te vinden. Op het Hoofdpodium spelen bijvoorbeeld vanmiddag DeWolff (15.45 uur) en vanavond Danny Vera om 19.30 uur. In de Megatent bouwt Pater Moeskroen een feestje vanaf 13.00 uur en ’s avonds (20.45) is het Høken met de Heinoos.

Verder is het hakken met Mental Theo en dj Promo vanavond op de Dansvloer, staat astronaut André Kuipers in de Theaterweide en daar is vanavond ook een optreden van de Niemanders, van Achterhoekers Rocco Ostermann en Wout Kemkens.

Ook kun je genieten van hiphop in de Noaberhood, relaxen in de Reggaeweide, een verfrissende duik nemen op Playa Gasolina. En uiteraard kun je ook iets anders zoeken op één van de tientallen andere podia op het terrein.

Alle optredens en show zijn te vinden in de Zwarte Cross-app, daar kun je ook je eigen programma samenstellen.

Perfect festivalweer

Het wordt vrijwel perfect festivalweer vandaag in Lichtenvoorde. De dag begint met een aangename tempratuur van rond de 18 graden en stijgt vanmiddag door naar een maximum van 21 of 22 graden, met soms wat lichte bewolking.

Regen wordt er de hele dag niet verwacht.