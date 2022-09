Dit zijn de mooiste foto's van het spectaculaire bloemencorso in Lichtenvoorde

Canadezen maken ‘reis van hun leven’ in de Achterhoek­se voetsporen van hun vaders en opa's

ETTEN/ULFT - Ze waren nat tot op het bot. De regen viel tijdens de eerste dag van de pelgrimage van In Our Fathers Footsteps met bakken uit de lucht. Toch klonk er geen enkele wanklank. Sterker nog, de deelnemers noemden hun bezoek aan Nederland nu al ‘the journey of their life’.

10:52