Docent en jeugdleider Eibergen met kinderporno veroordeeld tot 4 maanden cel, rechtbank: te ernstig om met een werkstraf af te doen

Docent

De man was destijds docent aan de Willibrordusschool in Groenlo en actief als vrijwilliger bij de voetbalclub FC Eibergen. „Ik durfde er tot die tijd niet voor uit te komen dat ik homoseksueel was. Op internet ging ik naar Bullchat, een anonieme gay chatroom. Ik zocht steeds meer spanning en heb toen een heel verkeerde afslag genomen door kinderporno te downloaden en weer door te sturen. Ik schaam mij enorm, maar ik had toen het lef niet om eruit te stappen.”

Bizarre wereld

De advocaat had de rechtbank gevraagd om geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. „Mijn cliënt is echt alles kwijt geraakt. Hij is verstrikt geraakt in een bizarre wereld maar is, sinds hij in therapie is, op de weg terug. Vastzetten zou de behandeling, die nog wel even gaat duren, doorkruisen. En dat is wat ons betreft geen goed plan. Hij schaamt zich kapot, maar neemt zijn verantwoordelijkheid.”