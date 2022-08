Documentaire over de Joodse cultuur in de Achterhoek: ‘Verhaal bewaren en band herstellen met Eibergen’

Einat Halevy-Levin is een wereldburger. Vijf jaar werkte ze voor Israël als diplomaat in Vietnam, momenteel is ze president van de Israëlisch-Vietnamese Kamer van Koophandel. Haar gezinsleden hebben zich de Vietnamese taal eigen gemaakt. Hebben trouwens óók nog Nederlandse paspoorten, zegt Einat. „Ze voelen zich ook met dit land verbonden. Alleen, in de verhouding met Eibergen is in de naoorlogse periode iets misgegaan. Mijn tantes vertelden over Eibergen, maar moeder wilde er niet over praten. Daar wil ik iets aan doen, door actief onderzoek te doen naar mijn wortels.”