Dode bij eenzijdig ongeval tussen Vragender en Winterswijk

Inloopbij­een­komst in Lochem over de N346 Schakel Achterhoek-A1

LOCHEM - De provincie Gelderland houdt samen met aannemer Bam Infra een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek - A1. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 september in de Schouwburg Lochem. Tussen 16.00 en 21.00 uur zijn geïnteresseerden welkom. Aanmelden is niet nodig.

19 augustus