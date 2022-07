Drie kunstwerken gestolen uit ziekenhuis in Winterswijk, kunstenares is ‘tot in haar ziel geraakt’

WINTERSWIJK - Wat een brutaliteit. Drie kunstwerken van Diana Meijerink zijn in de afgelopen periode gestolen uit het ziekenhuis in Winterswijk. De kunstenares is erg verdrietig.

Meijerink heeft een spierziekte en het kost haar veel moeite schilderijen te maken. Op Facebook doet de Winterswijkse een emotionele oproep, in de hoop dat de dader berouw toont en zich meldt. ,,Ik ben diep geraakt en wil mijn kindjes terug. Want dat zijn mijn schilderijen. Ik hoop dat publiciteit helpt, dat mensen die iets verdachts hebben gezien zich nu melden. Of wellicht hebben ze mijn werk al ergens zien hangen.”

Quote Ik was in het ziekenhuis om de boel over te huizen naar een andere afdeling zodat mijn werk daar nog drie maanden kon hangen. Diana Meijerink

De afgelopen drie maanden hingen 12 schilderijen van Meijerink in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Zaterdag werd de diefstal opgemerkt. ,,Ik was in het ziekenhuis om de boel over te huizen naar een andere afdeling zodat mijn werk daar nog drie maanden kon hangen. Zodat nog meer mensen er van konden genieten. Er bleken drie schilderijen weg. Ik ben er kapot van”, zegt ze.

Meijerink heeft contact opgenomen met de kunstcommissie van het ziekenhuis, die de diefstal onderzoekt. Maandag doet ze aangifte bij de politie. ,,Er zit een schilderij bij dat mij zeer dierbaar is. Het vertelt mijn levensverhaal. Het was ook niet te koop.”

Geen camera's

De dieven zijn volgens Meijerink geraffineerd te werk gegaan. Een schilderij van haar was verschoven zodat je minder snel kon zien dat er eentje weg was en de draadjes waaraan de schilderijen aan een rails hingen waren weg. ,,Camera's hangen er niet in het ziekenhuis, dat kan niet in verband met de privacy van de mensen. Maar ik hoop dat iemand iets gezien heeft.”

Voor tips mag gemaild worden naar: dianameijerink@live.nl

Dit kunstwerk is in de afgelopen weken weggenomen uit het SKB in Winterswijk.

