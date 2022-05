Dronkenmansdiefstal? Weer mist Jos uit Beltrum een kunstklomp: ‘De lol is er nu wel vanaf’

Naast een lege bierfles, ligt een betonvoet, open en bloot op de rotonde. Het ding hoort eigenlijk in de grond te zitten, en een gele klomp te dragen, maar dat doet-ie sinds zaterdagnacht niet meer. Het kunstobject - een verwijzing naar de klompenfabriek van Nijhuis, in Beltrum - is ontvreemd, en dat is al de derde keer in korte tijd, vertelt Jos Pillen. „Schijnbaar zijn ze zeer gewild.”