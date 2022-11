Droogte blijft groot probleem in Achterhoek: ‘Er is maandenlang miezerregen nodig, of een dik pak sneeuw’

Achterhoek­se vogelaar ziet zeldzame lammergier in natuurge­bied: was het Eglazine?

Een zeldzame lammergier is onlangs gezien in Winterswijk. De lokale vogelaar Hans Schoppers zag het gevleugelde dier en meldde dat als waarneming. Waarschijnlijk is de gier als dwaalgast hier terechtgekomen. Volgens meldingen van vogelliefhebbers is ook op deze woensdag bij Haaksbergen een lammergier gezien. Mogelijk dezelfde als de vogel die in Winterswijk opdook.

7 november