Dubbelconcert Antoon en Fokke Simons in Openluchttheater Eibergen zowat uitverkocht: ‘Jongeren belangrijke doelgroep’

EIBERGEN - Met nog ruim twee weken te gaan is het voor zaterdag 10 september geprogrammeerde optreden van Antoon & Fokke Simons in Openluchttheater Eibergen zo goed als uitverkocht. Bij OLT Eibergen broeden ze ondertussen op meer aanbod voor de leeftijdscategorie 16 tot 22 jaar. „Jongeren zijn ook de toekomst voor ons theater. In de zin dat ze het stokje van ons moeten overnemen”, zegt PR-man Raph Schouten.

Antoon, de 20-jarige zanger, rapper en producer uit Hoorn - bekend van onder meer het nummer Vluchtstrook - treedt op 10 september samen op met de hiphopgroep Fokke Simons, bekend van onder andere ‘Oh my’. Van de 1650 plaatsen in Openluchttheater Eibergen zijn er inmiddels zowat 1500 bezet in de zin van verkochte kaartjes, meldt Raph Schouten. „Nog 150 te gaan en het is vol. Het gaat heel hard: dit wordt weer een uitverkochte voorstelling”, is de PR-man overtuigd.

Jongeren als doelgroep

„Als theater willen we ons nadrukkelijk ook op jongeren als doelgroep richten. Mede omdat dat de generatie is die door moet gaan met het openluchttheater”, zegt Schouten. Zelf wil hij er als vrijwilliger een punt achter zetten en dat geldt ook voor voorzitter Berry Kransen. De huidige voorzitter stopt na dit seizoen, meldt Openluchttheater Eibergen op de eigen website. Gegadigden om vol voor het theater te gaan, worden uitgenodigd te solliciteren.

„Tegelijk valt de leeftijdscategorie tussen 16 en 22 een beetje tussen wal en schip. We hebben in 2012 eens My Life Live geprobeerd, maar dat was geen enorm succes. Zouden we Broederliefde kunnen boeken, dan slaat dat zeker aan. Maar da's voor ons financieel te hoog gegrepen”, zegt de PR-man.

‘Dus’ wordt 10 september een ultiem moment om juist jongere muziek- en theaterliefhebbers aan te trekken voor meer dan een eenmalige ervaring. „Wie ideeën heeft, is hartstikke welkom om meer te betekenen dan alleen van dit dubbelconcert te genieten. En omgekeerd, want ons theater is er voor ons publiek.”

Openluchttheater Eibergen opent de poorten voor het optreden van Antoon en Fokke Simons zaterdag 10 september om 19.30 uur; het dubbelconcert duurt tot 23.30 uur. De resterende tickets zijn in de online voorverkoop verkrijgbaar voor 19,50 euro via de site van openluchttheatereibergen.nl.

Daags vóór Antoon en Fokke Simons wordt het Eibergse openluchttheater opgewarmd door zanger Jett Rebel. Ook voor dat optreden zijn - à 27,50 euro - nog kaarten verkrijgbaar via de site van het openluchttheater.