Duitse politie schiet vrouw met mes neer in Rhede

Deze 32 snelgroei­en­de bedrijven uit de regio winnen een ‘Gazellen Award’

ENSCHEDE - Het Enschedese IT-bedrijf Innovalor is onder de middelgrote bedrijven het snelst groeienst in Oost-Nederland. Dat bleek donderdag in Amsterdam bij de uitreiking van de Gazellen Awards van het Financieele Dagblad. In totaal namen 32 directieleden uit de regio een Gazelle in ontvangst.

25 maart