Duizenden kleurrijke dahlia’s aan de voet van de Piepermolen in Rekken

Kinderen leren ‘plat praoten’ in de klas: ‘Op school ook onze eigen streektaal aanleren’

HENGELO/ LICHTENVOORDE - Basisschoolkinderen in de Achterhoek kunnen leren plat praoten via een Achterhoeks lesprogramma, dat dit najaar gratis beschikbaar komt voor scholen. Ook is er een app gemaakt voor de smartphone, die nu al te downloaden is.

25 juli