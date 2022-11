Een varken op de ladder, Noordijk houdt weer slachtvisite

40-jarige leefde dankzij fraude schande­lijk op kosten van de staat, stelt justitie: ‘Heel geraffi­neerd’

Tegen een 40-jarige man uit Winterswijk is vandaag dertig maanden cel geëist voor zijn rol in diverse fraudezaken en het opzetten van hennepkwekerijen in onder meer de Achterhoek. Zeven anderen staan ook terecht in deze zaak, ze zijn afkomstig uit Doetinchem en Rotterdam

10 november