Eerste boerenzwaluw is weer terug op Stokkink in Gelselaar, en dat houdt Arend Heideman al 30 jaar bij

GELSELAAR - Eén zwaluw maakt nog geen zomer, luidt het spreekwoord. Maar een welkom teken van het aangebroken voorjaar is het wel. Arend Heideman houdt op boerderij Stokkink al 30 jaar bij op welke datum het zover is. En meldt: sinds zondag 10 april is ‘ie er weer, de eerste boerenzwaluw.

Even na achten spotte Arend Heideman zondagavond een kopje boven de rand van een zwaluwnest aan de achterkant van een balk in de schuur. Hij lichtte bij met een zaklamp om het zeker te weten. Maandag signaleerde hij al een tweede boerenzwaluw.

Sinds 1993 is Heideman er op gespitst. Aangezien op de boerderij aan de Bollertweg niet meer wordt geboerd met koeien of varkens, was destijds zijn zorg óf de zwaluwen nog wel zouden komen. Met andere woorden: zouden zonder vee voldoende insecten voorhanden zijn om de diertjes te voeden?

Modderslootje hielp

Sindsdien bevorderde de aanleg van een slootje het aantal nesten in het achterhuis van de boerderij. In 2021 en 2020 kwam het tot twaalf paartjes boerenzwaluwen die hier nestelden. Heideman stelt dat het niet verbouwd zijn tot woonboerderij helpt. Op de ‘delle’ van de boerderij Stokkink is tot op heden sprake van een lemen vloer.

'Stokkink’ is niet per se de plek waar de zwaluwen het eerst opduiken: Heidemans buurman Berendsen op De Nieuwe Renger klokte zaterdag al een eerste zwaluw. De boerenzwaluwen keren dit jaar niet uitzonderlijk vroeg terug van hun winterkwartier in Afrika. Vorig jaar arriveerde de eerste op Stokkink al op 31 maart. En in 2012 zelfs al op 23 maart. In 2002 daarentegen pas op 23 april.

Zie blog zwaluwenboerderij: https://zwaluwenboerderij.blogspot.com/

Volledig scherm Paartje boerenzwaluwen met de data erbij waarop de trekvogels voor het eerst terugkeerden op 'Stokkink' in Gelselaar. © Arend Heideman