Eerste hittegolf officieel en wel in de Achterhoek: Hupsel heeft de primeur

Vanmorgen werd om 11.30 uur 30,1 graden gemeten in het weerstation, gelegen tussen Groenlo en Eibergen. Daarmee is aan de definitie voor een regionale hittegolf voldaan: vijf dagen op rij 25 graden of meer en op drie daarvan warmer dan 30 graden. De hittegolf begon maandag in de Achterhoek. Vervolgens werd het vanaf woensdag tropisch warm. De verwachting is dat het komend weekeinde erg warm blijft.