Eerste rit fietsgroep Borculo/Neede trekt 15 deelnemers

Het is de bedoeling dat de groep een zelfstandige fietsgroep gaat worden. Ze fietsen alleen met goed weer; bij regen gaat het niet door. Opgeven of afmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat wel leuk is om onderweg samen wat te drinken, dus wat geld voor een kopje koffie of thee meenemen is handig. Gestart wordt wekelijks op donderdag 13.30 uur: in de even weken in Neede vanaf het Vlearmoesplein en in de oneven weken in Borculo vanaf het Timpke.