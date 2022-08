Eeuwenoude Bentheimer put in Gelselaar geeft door de droogte z’n geheimen prijs

Dit erfgoedjuweel met het jaartal 1575 erop is wereldwijd de oudste die is gevonden op een dergelijke bron. De put werd via een in 2005 verschenen onderzoek en het boek van Arend Heideman over deze putten, al zeer goed bestudeerd. Sinds donderdag afgelopen week is er echter geen put die zó goed is onderzocht. Doordat de wel vrijwel droog kwam te staan, kon Heideman ‘eindelijk’ verder dan ooit naar beneden.

Vermoeden bevestigd

Wat Arend Heideman al vermoedde, zag hij na jaren bevestigd. Zijn theorie over de bouw van dergelijke waterbronnen werd hiermee bevestigd. Onderin de put bleken inderdaad planken te liggen, met welgaten erin. Op dat houtwerk zijn eeuwen geleden de stenen gestapeld.

Volledig scherm Het jaartal 1575 op de rand van de put. © Arend Heideman

In dit oudste, nog helemaal gave bouwwerk binnen het beschermd dorpsgezicht van Gelselaar, vond Heideman jaren geleden al telmerken. Die waren destijds voor minister Ronald Plasterk reden de put op een voorlopige lijst te plaatsen van rijksmonumenten die beschermd moeten blijven. Overigens deden de ministers na Plasterk er daarna alles aan de put weer van de voorlopige rijksmonumentenlijst af te krijgen. Met succes.

Schoonmaakbeurt

Deze week kon bij de schoonmaakbeurt worden vastgelegd dat de Bentheimer stenen niet alleen aan de oppervlakte, maar tot op de bodem zijn voorzien van deze telmerken. Daarmee werd aan de bouwers aangegeven welke stenen naast elkaar moesten komen in de put.

Tot in de jaren zestig werd het water uit de bijzondere Gelselaarse put gebruikt om te drinken en voor andere doeleinden waarvoor water nodig is. Daarna is de put, waarvan de functie in die tijd verviel, nooit meer schoongemaakt.

Oud kannetje

Nu dat wel kon gebeuren, zag Heideman naast welzand onderin de put een beetje water en veel oud blad van bomen. Echte schatten zijn er helaas niet gevonden. Wel is er een een oud kannetje aangetroffen, wat spullen die er door kinderen in zijn geworpen en houtwerk, - wellicht van putstokken.

„Maar de gegevens die konden worden vergaard zijn van onschatbare waarde”, zegt Heideman over de telmerken die hij tot op de bodem aantrof. Deze zorgden ervoor dat de werklieden de put eeuwen geleden goed in elkaar hebben kunnen zetten. Het zijn eigenlijk niet veel meer dan wat streepjes in het steen, maar voordat Heideman ze in zíjn put zag, werden ze nooit eerder gevonden.

Volledig scherm ... © Arend Heideman

Volledig scherm ... © Arend Heideman