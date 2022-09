Eeuwenoude kanonnenweg uit 1627 duikt op in grasland: ‘Hierover zijn loodzware kanonnen naar het front gebracht’

MET VIDEO Enorme belangstel­ling voor uuthuuskes: Sité wil er daarom meer bouwen in Doetinchem en Bronck­horst

DOETINCHEM/ HENGELO (Gld) - Sité Woondiensten wil na een proef meer uuthuuskes bouwen in zowel Doetinchem als Bronckhorst. De woningbouwvereniging is bezig met twee locaties. In beide gevallen gaat het om de bouw van een handvol verplaatsbare woningen.

29 augustus