Eibergse loonwerker (64) krijgt taakstraf en 30.000 euro boete voor verbranden van 1600 kuub hout en illegale puinstort

De 64-jarige Achterhoeker maakte zich in 2020 en 2021 schuldig aan een rits milieudelicten. Op zijn perceel aan de Molenweg in Eibergen sloeg hij illegaal puin en mest op, waarbij de mest in de onbeschermde bodem wegliep. In februari 2020 zag en rook de politie een berg vervuild puin van 40 meter in diameter en van 5 meter hoog, die stonk naar gier. Even verderop stroomde een mestkelder over.