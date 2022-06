Eibergse Naomi (21): ‘Bij sambo moet je oppassen voor beenklemmen’

Inmiddels perst ze ook één keer per maand een trainingsdag in Rotterdam in haar tijdschema, waar ze traint bij de selectiegroep van de Sambo Bond Nederland . Vorige week worstelde ze in Parijs haar tweede wedstrijd bij de Grand Prix de Sambo en scoorde er een tweede plaats.

Sambo is een oorspronkelijk Russische verdedigingssport : de naam is een acroniem van ‘zelfverdediging zonder wapens’. De sport kent veel raakvlakken met judo, maar ook verschillen.

Naomi Overkamp: „Naast judo ook sambo beoefenen is leuk. Het is de variatie, maar je moet ook scherp zijn op de verschillen. Het puntensysteem is anders. Bij sambo zijn ook beenklemmen toegestaan. Omgekeerd mogen verwurgingen niet bij sambo, terwijl je die bij judo wel toepast. We trainen nu beenklemmen erbij, plus hoe je je daarop verdedigt. Eigenlijk ben je aan het judoën, maar met andere scores. En als je op de grond komt, moet je snel nadenken. En oppassen voor beenklemmen.”