Ekaterina Levental deelt haar persoonlijke migratieverhaal: clashes tussen fantasiewereld en harde werkelijkheid

Open dag bij crematori­um Hart van Berkelland, speciaal voor mensen met beperking: ‘Betrek hen bij uitvaarten’

HAARLO - Een speciale open dag en een boekje. Voor speciale mensen. Net zoals iedereen speciaal is en erbij hoort te zijn als iemand is overleden die belangrijk voor je is. Bij het crematorium Hart van Berkelland is zondag 12 juni een open dag, speciaal voor mensen met een beperking.

6 juni