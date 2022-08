Elektriciteitshuisje in Eibergen ontploft, ruim 200 huizen enkele uren zonder stroom

Een woordvoerster van Liander kon kort na de brand nog niet zeggen wat de oorzaak van de ontploffing was, er was bij het bedrijf zelfs nog geen zekerheid over of er werkelijk een ontploffing had plaatsgehad. Volgens Eibergenaar Charles Knobben, die op dat moment net zijn logerende hond uitliet, is daarover geen twijfel mogelijk. „Ik was er net langs gelopen, toen ik achter me een knal hoorde. Even later kwam ik er weer langs en toen sloegen de vlammen er al uit en hoorde ik nog een knal.” Knobben, die vlakbij woont, belde meteen 112 om de brand te melden.