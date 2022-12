Elles uit Eibergen is stadsgids in Parijs en Amiens: ‘Als ik de Notre Dame zie, leef ik weer op’

Monumenta­le Villa Smits in Eibergen heeft zijn histori­sche grandeur terug, voor horeca is rode loper uitgelegd

EIBERGEN - Villa Smits is in oude luister hersteld, al heel wat eenpitters hebben dit jaar hun intrek genomen in het rijksmonument. Nu staat de benedenverdieping te huur. Daar is ook horeca welkom.

29 november