Emotionele reacties op regenboogtraprel Winterswijk, huilend raadslid: ‘Ik ben echt héél boos’

WINTERSWIJK - De rel rond de regenboogtrappen in het Gerrit Komrij College in Winterswijk zorgt voor heftige reacties binnen de gemeenteraad. Dat kinderen niet meer over de gekleurde traptreden willen lopen, is ‘ronduit schokkend’.

Loes ten Dolle (D66) hield het donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Winterswijk niet droog toen ze reageerde op de rel rond de regenboogtrap. Ze stond huilend achter de microfoon.



Ze noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat ouders een petitie zijn gestart om de regenboogtrappen in het schoolgebouw weer grijs te schilderen. Die petitie is liefst 400 keer ondertekend. ,,Onbegrijpelijk. Ouders bellen met de school of ze een liftpas kunnen krijgen voor hun kind, omdat ze niet willen dat die over ‘die indoctrinatietrap’ loopt.”

Quote We zien hier de polarisa­tie terug die in onze hele samenle­ving aan de gang is. Joris Bengevoord, burgemeester

,,Maar een regenboogtrap is géén indoctrinatie van de overheid”, stelde Ten Dolle met klem. ,,Wij zijn er juist als overheid om veiligheid te bieden aan iedereen. Laten we onze vrijheden niet onder druk zetten. We zijn een regenbooggemeente, waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. In Winterswijk is geen ruimte voor haat. Ik zal straks met nog meer trots over het regenboogzebrapad lopen bij het station.”

Ruime bijval vanuit de raad

Ze kreeg ruime bijval vanuit de raad voor haar emotionele pleidooi. Burgemeester Joris Bengevoord sloot zich aan bij haar woorden.

,,Ik ben ook geschokt over de jongeren die niet meer over de regenboogtrappen willen lopen. Als college verwerpen we dit ten zeerste. We zien hier de polarisatie terug die in onze hele samenleving aan de gang is. Ik ga proberen met de school en de ouders in gesprek te gaan. En een poging doen om uit te leggen waarom we regenbooggemeente zijn.”

Stroom van haatmails

Ten Dolle verwachtte naar aanleiding van haar betoog weer een stroom aan haatmails te krijgen. De Winterswijkse wordt namelijk al jaren belaagd.

Maar vrijdagmorgen had ze alleen nog maar steunbetuigingen ontvangen. ,,Ook van ouders met een lesbische dochter op het GKC die het erg moeilijk hebben. Ze bedankten mij voor de steun. Ik ben echt héél boos over deze actie. Het lijkt wel of we weer terug gaan in de tijd. Of we onze verworven rechten opnieuw moeten bevechten. De rel rond de regenboogtrap laat zien dat we er nog lang niet zijn."