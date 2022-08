Enorme belangstelling voor uuthuuskes: Sité wil er daarom meer bouwen in Doetinchem en Bronckhorst

Aaltense Goor is het derde iconisch landschap van Nederland: ‘Voor de poorten van de hel wegge­sleept’

AALTEN - Natuurgebied het Aaltense Goor is uitgeroepen tot een Nederlands Icoonlandschap. Dit type landschap met kleine percelen omzoomd door sloten en singels met elzen is bijna niet meer te vinden in Nederland.

25 augustus