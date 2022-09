Enorme belangstelling voor woningbouwplan in Noordijk: ‘Ze hingen er met de benen uit’

Biblio­theek Borculo verhuist tijdelijk naar Muralt­plein

BORCULO - Massa’s boeken en meer materiaal verhuizen in december van de Borculose bibliotheek naar de hoek van het Muraltplein en de Korte Wal. De verhuizing is in principe tijdelijk: op termijn zou de bieb in het gemeentehuis van Berkelland worden geïntegreerd.

26 september