Enorme digitale wachtrij voor laatste kaarten, Zwarte Cross nu helemaal uitverkocht

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross 2022 is uitverkocht. Dinsdagochtend om 11.00 uur kwamen de laatste kaarten voor het festival in de Achterhoek in de verkoop, maar die toegangsbewijzen waren na een half uur alweer op. Direct na de start van de verkoop leidde de toeloop op kaarten tot grote drukte op de website van de Zwarte Cross.

‘U bent de 21988e in de rij.’ Het was voor veel geïnteresseerden in de laatste (dag-)kaarten voor de Zwarte Cross een bericht om van te schrikken toen ze deze dinsdagochtend aansloten in de rij voor de kaartverkoop. De wachttijd bedroeg volgens het systeem meer dan een uur.

Er staan nog mensen in de rij voor een toegangsbewijs. Wie zich na 11.00 uur aanmeldde voor de kaartverkoop, sluit achteraan, totdat alle kaarten op zijn. Feit is dat de organisatie van het festival vanwege de grote interesse een half uur na de start van de laatste verkoop de boodschap ‘Uitverkocht!’ al op internet kon plaatsen.

Volledig scherm De digitale wachtrij voor de laatste tickets voor de Zwarte Cross dinsdagochtend. © DTCT

Dagkaarten

De laatste kaarten voor het festival gingen in de verkoop, nadat eerder bekend werd gemaakt dat de Zwarte Cross toch nog niet juitverkocht was. De organisatie maakte vorige week bekend nog extra toegangsbewijzen te verkopen. Het ging om dagkaarten, voor één van de festivaldagen vrijdag, zaterdag of zondag. Ook kwamen er campingkaarten te koop, die toegang geven tot de camping en alle vier dagen van het festival op De Schans in Lichtenvoorde.

Weer feest na twee festivalloze jaren

De Zwarte Cross is van donderdag 14 tot en met zondag 17 juli op festivalterrein De Schans, langs de N18 bij Lichtenvoorde. Het festival is het grootste van Nederland, met 220.000 bezoekers over vier dagen.

De afgelopen twee jaar ging het festijn niet door vanwege corona. De kaarten die mensen hadden gekocht voor de – afgelaste – editie in 2020, zijn dit jaar gewoon geldig.

Enkele van de optredende bands en artiesten zijn Mooi Wark, Danny Vera, dj Promo, Snollebollekes, Boh Foi Toch en Suzan en Freek.

