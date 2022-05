‘Enorme drugsvangst’: man vervoert 54 kilo harddrugs in ‘professionele verborgen ruimte’ van bestelbus

Anticlimax: derby Lon­ga’30-RKZVC gestaakt

De derby in de hoofdklasse B tussen Longa'30 en RKZVC is zaterdag geëindigd in een anticlimax. De wedstrijd werd in de 59ste minuut bij een 0-1 stand gestaakt vanwege een blessure van scheidsrechter Jensch uit Almere.

14 mei