Erik Roosenboom kan in Haarlo ogen niet geloven: ‘De kapschuur die ik moest afbreken staat er nu wel!’

Cijfers per gemeente Meer voertuigen gestolen in Twente, vooral in Enschede hebben dieven het op je auto gemunt

ENSCHEDE - Het aantal autodiefstallen is in Nederland voor het eerst in twintig jaar gestegen. In Twente en het oostelijk deel van de Achterhoek worden in Enschede de meeste auto's gestolen. In Oost Gelre staat je voertuig veilig: daar werd in de eerste helft van 2022 geen enkele aangifte van autodiefstal gedaan. Dat meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

22 juli