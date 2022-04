Ernstig ongeval tussen twee motorrijders en auto op N315 tussen Borculo en Ruurlo

Twee kameraden waren volgens de politie aan het toeren vanaf Ruurlo in de richting van Neede. Op de rondweg willen ze rechtdoor richting Neede en een automobilist die vanaf Neede kwam en linksaf wilde slaan heeft de motorrijders over het hoofd gezien. Vervolgens is een van de motorrijders achterop de afslaande auto gebotst. De andere motorrijder kon de situatie niet meer ontwijken en is eveneens ten val gekomen.

Een van de motorrijders is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, het is onbekend hoe erg zijn verwondingen zijn. Wel is de trauma-arts meegegaan in de ambulance. De tweede motorrijder is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. De automobilist, die niet gewond raakte, is hevig aangedaan door het ongeval.