Ernstig zieke muziektherapeute ‘Oma Joes’ brengt haar mooiste liedjes uit met Rocco Ostermann

Muziektherapeute Joes Hengefeld is liedjes aan het zingen voor kinderen met een ernstige beperking bij zorginstelling Zozijn. Dan zwaait de deur open en zegt een collega: ,,We hebben een nieuwe stagiair. Succes met hem.’’



De nieuwkomer is rockmuzikant Rocco Ostermann. ,,Ik had weer eens geen band, wilde graag iets in de muziek doen.’’ Het contrast is groot: Joes is een slanke, zachtmoedige vrouw, klein van stuk. Rocco een beer van een vent, lange haren, leeft een rock en roll-bestaan. ,,En ik had natuurlijk nul opleiding.’’