Euregio wil advies geven in noordtak-dossier: ‘We hebben Duitsland politiek gezien wakker geschud’

Zorgstudio’s in Oosterkerk unieke invulling van rijksmonu­ment: ‘Negen van de tien keer lukt dat niet’

AALTEN - De religieuze functie van een kerkgebouw inruilen voor een zorgbestemming is al bijzonder. Dat het dan ook nog om een rijksmonument gaat, zoals bij de Oosterkerk in Aalten, is uniek.

8:33