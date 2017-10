FC Eibergen naar volgende ronde Achterhoek Cup omdat Keijenburgse Boys zich terugtrekt

Brandweer takelt koe uit gierput in Beltrum

8:44 BELTRUM - De brandweer heeft zondagavond laat een koe uit een gierput getakeld in het buitengebied van Beltrum. Het dier was in de stal aan de Bruggertweg door onbekende oorzaak in de put gevallen en kon er niet op eigen kracht uit komen.