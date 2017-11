FC Trias baalt van eerlijke grensrechter Geert Lobeek

Lobeek keurde een treffer van Viod goed, dit tot grote onvrede van de Winterswijkse spelers. In de rust leidde dat even tot flink wat commentaar richting de grensrechter van de hekkensluiter.

Bij de 0-2 voor Viod, vlak voor rust, ontstond er commotie op sportpark 't Huitinkveld in Winterswijk. ,,Een speler van Viod schoot op doel. Onze doelman keerde het schot gedeeltelijk, maar de bal was zeker dertig centimeter over de lijn, dus ik wees met mijn vlag naar de middenlijn", vertelt clubgrensrechter Geert Lobeek van FC Trias. ,,De scheidsrechter zag dit echter niet. De aanvoerder van Viod wees de scheids op mijn signaal".

Commentaar

Arbiter Mentink overlegde de situatie vervolgens met Lobeek, waarop de 2-0 vlak voor de theepauze werd toegekend. In de rust kreeg Lobeek vervolgens de volle laag van zijn ploeg. ,,Dat leverde even wat commentaar op, maar dat waren reacties vanuit emotie. De spelers waren vooral heel erg teleurgesteld. De ploeg staat onderaan en dan is zo'n situatie extra jammer."

Ondanks de woede die Lobeek over zich afriep, werd zijn eerlijkheid door velen gewaardeerd. De supporters langs het veld zagen ook dat de bal de lijn had gepasseerd. Na de wedstrijd gaf de scheidsrechter het bestuur van de fusieclub bovendien een pluim dat ze over zo'n eerlijke grensrechter beschikken.

Eerlijkheid

Lobeek zelf was er nuchter onder. ,,Ik zie het niet zozeer als eerlijkheid. Ik vlag gewoon naar de regels. Ik zit er ook wel eens naast, maar ik was nu zeker van mijn beslissing. Ik stond niet precies op één lijn en moest in een fractie van een seconde beslissen, maar de bal was echt over de lijn", aldus Lobeek die al vele jaren vlagt. Dit is zijn zevende seizoen dat hij bij FC Trias langs de lijn staat. Daarvoor was hij twaalf seizoenen lang de grensrechter van Vosseveld.

Volgens Lobeek moet de situatie niet groter worden gemaakt dan dat die is. ,,In de rust was er even commotie. Dat kwam ook door het moment van de treffer; vlak voor rust. Het is niet zo dat de situatie is uitgepraat, maar na de wedstrijd is er verder geen aandacht meer aan geschonken. Het wordt ook een beetje omhoog geschreven", aldus de eerlijke Lobeek.