Feestverlichting centrum brandt minder lang: ‘We moeten wat doen in deze energiecrisis’

Johan S. mag hoger beroep in Achterhoek­se oplich­tings­zaak in vrijheid afwachten

EIBERGEN/LICHTENVOORDE - De notoire oplichter Johan S. (52) mag het hoger beroep in een strafzaak in vrijheid afwachten. S. werd veroordeeld tot één jaar cel voor wandaden die hij vooral pleegde in de Achterhoek, maar ging daartegen in beroep. Vorig najaar liet hij een spoor van ellende na in Twente. Het politieonderzoek in die zaak is nog niet afgerond.

25 oktober