Flitsopleiding voor zomerzorgers in de Achterhoek; Azora verwelkomt extra thuiszorgers

De flitsopleiding is bedoeld voor mensen die graag in de zorg willen werken, maar geen passende diploma hebben. In april is een groep van vijftien kandidaten begonnen aan de opleiding, die bestaat uit acht bijeenkomsten van ieder drie uur op het Graafschap College. Daarnaast lopen deze ‘leerlingen’ direct mee in de thuiszorg. Ze krijgen een buddy toegewezen, met wie ze een vaste thuiszorgroute lopen.