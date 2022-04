Formateur Andries Bannink gaat coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD smeden in Berkelland

Immateri­eel erfgoed met materiële kantjes: mag het iets meer ‘met mate'?

In de aanloop naar Pasen gaat het dezer dagen nogal eens over immaterieel erfgoed. Dan heb je het over oude en minder oude tradities, maar volgens de definitie moet het dan vooral om het proces gaan, en niet te stoffelijk. Met zijn allen hangen rond een paasvuur, bijvoorbeeld. Na twee jaar corona-ellende is de positieve emotie vooral dát je weer samen kunt komen. Het vuur zelf is aanleiding, maar eigenlijk bijzaak.

15 april