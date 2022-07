Freule strijdbaar tot haar dood en te zien in Steengroeve in Winterswijk

MET VIDEO 1 meter kabel per 8 seconden door sleuf langs N823 tussen Neede en Eibergen

NEEDE/EIBERGEN - Het is prachtig materiaal voor het betere hoofdrekenen. Als elke 8 seconden de kabel een meter opschuift, hoelang doe je er dan over om een volle kilometer door de sleuf te werken? Kabelleggers van A. Hak zijn deze week bezig met het trekken van polsdikke stroomkabels vanuit de Needse buurtschap de Hoonte naar het Liander-grondstation in de Eibergse buurtschap Leugemorshoek aan de andere kant van de N18.

19:04