Furdjel Narsingh 1 jaar naar De Graafschap

Tussen de kippen bloeide de liefde tussen Marinus en Lini op

7:00 BORCULO - Dat het groot feest was aan de Smidse 4 in Borculo, is nog te zien aan de grote boog met witte roosjes en het bord met ‘hulde aan het 60-jarig bruidspaar’ voor de voordeur in het smalle straatje. Marinus en Lini l'Amie - Stokkink zijn zestig jaar getrouwd, officieel op 31 mei 1958 stapten ze in het huwelijksbootje.