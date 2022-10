Gasrekening nekt Cactus Oase: ‘Einde anders voorgesteld’

Oorlog in Oekraïne bezorgt Slag om Grolle hoofdbre­kens: ‘Schieten met kanonnen kan heel confronte­rend zijn’

GROENLO – Is het wel gepast om een veldslag uit het verleden na te spelen terwijl er in Europa een nieuwe oorlog woedt? In aanloop naar de traditionele Slag om Grolle is dat een serieus probleem. Vooral de aanwezigheid van een grote groep Oekraïense vluchtelingen in het vestingstadje bezorgt de organisatie van het evenement de nodige hoofdbrekens.

13 oktober