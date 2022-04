Geen profwielrenner, wel voor geld de berg op: dat kunnen de leerlingen van IKC Het Simmelink in Eibergen ook wel...

EIBERGEN - Ferdy Masselink, directeur van IKC Het Simmelink, zegt tegen de kinderen: „Ik ga fietsen voor geld!” Zegt een leerling: „Ben je profwielrenner geworden, of zo?” Nee, het geld is voor kinderen in arme landen die niet naar school kunnen.